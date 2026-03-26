Da domani il Volotea Comiso-Verona

Comiso – Decolla domani il primo volo operato da Volotea alla volta di Verona, segnando la ripartenza ufficiale del collegamento che unisce l’aeroporto siciliano con il Catullo. La rotta, operata due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì, sarà disponibile fino a fine ottobre.

Un collegamento importante quello tra Comiso e Verona, che rafforza la connettività e facilita i flussi turistici tra il Nord Italia e la Sicilia sud-orientale. Infatti, questa rotta rappresenta una concreta opportunità per il territorio ragusano, che potrà così intercettare un bacino sempre più strategico di viaggiatori provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe, favorendo l’incoming verso una delle zone più affascinanti dell’isola.

Oltre alla rotta per Verona, ripartirà a breve, dal 14 aprile, anche il collegamento internazionale con Lille.

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