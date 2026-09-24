Da Dubai Marina al mare aperto: alla scoperta degli Emirati Arabi Uniti in yacht privato

La costa degli Emirati Arabi Uniti è tra le più spettacolari al mondo: i profili futuristici della città si affacciano sul mare e sulle acque turchesi del Golfo Persico senza stonare con il paesaggio naturale. Lasciata alle spalle l’elegante Dubai Marina, dal largo le grandi attrazioni di Dubai si vedono da un’angolazione del tutto diversa. Una giornata in barca vi lascia liberi di scegliere i tempi: potete rallentare quando ne avete voglia o fermarvi per un bagno in acqua limpida, e sono ore che poi si ricordano.

L’itinerario lo costruite voi, alternando il relax alle soste per il bagno e trovando spazio anche per festeggiare un’occasione importante. Su Renty trovate le imbarcazioni disponibili e potete impostare l’uscita in base a quello che avete in mente e al numero di persone a bordo.

Scegliere un’imbarcazione adatta per la passeggiata in mare

La scelta dell’imbarcazione dipende dal numero di persone, dalla durata del viaggio e dalle attività da svolgere a bordo:

Yacht a motore di medie dimensioni. Scelta ottimale per vacanze in famiglia, romantici tramonti o piccoli gruppi. Queste imbarcazioni sono in grado di navigare, dispongono di cabine confortevoli e sono spaziose per rilassarsi sui ponti.

Superyacht di lusso. Imbarcazioni di lusso a più livelli dotate di vasche idromassaggio, sale per banchetti e alloggi per il pernottamento. Si tratta di un’opzione comune per riunioni aziendali, matrimoni ed eventi VIP.

Catamarani. Sono molto stabili e dispongono di ampi spazi aperti, ideali per crociere di un giorno dedicate principalmente al sole e al nuoto.

La collaborazione con un’azienda affermata, che opera come società di noleggio professionale, garantisce condizioni di noleggio trasparenti, un equipaggio qualificato e un’ottima condizione tecnica dell’imbarcazione.

Itinerari popolari: dai canali al mare aperto

Gli itinerari marittimi standard partono solitamente dalle acque calme della Dubai Marina, dopodiché l’imbarcazione entra nella baia aperta. Le destinazioni più comuni per i visitatori sono:

Crociera sui canali della Dubai Marina. Una tranquilla passeggiata tra i grattacieli illuminati. Ottima scelta per una cena serale, ma con meno spruzzi.

Isola di Palm Jumeirah. Il percorso circonda un’iconica isola artificiale, con punti panoramici sulle lussuose ville e sul complesso alberghiero Atlantis.

Sosta al Burj Al Arab. Ritorno al leggendario hotel a forma di vela con una sosta lungo il percorso per nuotare, praticare sci nautico e scattare splendide foto con lo skyline della città sullo sfondo.

Sia che stiate pianificando il noleggio di uno yacht per poche ore o per l’intera giornata, il capitano vi aiuterà sempre ad adattare l’itinerario alle condizioni meteorologiche del momento e ai vostri desideri.

Preparativi per andare in mare

È importante concordare in anticipo i dettagli fondamentali con gli organizzatori:

Prenotazione anticipata. In alta stagione (da ottobre ad aprile), la domanda di noleggio di imbarcazioni aumenta notevolmente. Prenotare in anticipo consente di scegliere un modello e una fascia oraria conveniente.

Servizi aggiuntivi. È possibile prenotare in anticipo il catering, i servizi di uno chef, un DJ o noleggiare attrazioni acquatiche (hidrocycle, flatboard).

Documenti e attrezzatura. A bordo sono richiesti documenti di identità (passaporto o Emirates ID), crema solare e scarpe comode con suole morbide e leggere. Per la gita sono necessari un documento di identità valido (passaporto o Emirates ID), crema solare e scarpe comode con suole morbide e leggere.

Una volta deciso di noleggiare uno yacht per una crociera di un’intera giornata, assicuratevi di discutere con l’equipaggio, prima della partenza, i dettagli relativi al rifornimento di carburante e alle soste programmate per fare il bagno.

Vantaggi del noleggio privato in mare

Con un’imbarcazione privata non dipendete da orari fissi né dai gruppi organizzati: decidete voi la velocità, quanto fermarvi e che aria si respira a bordo. Che si tratti di un evento di prestigio, noleggiando yacht di lusso, o di una giornata in famiglia lungo la costa, resta una delle esperienze più belle di un viaggio negli Emirati. E per vedere i simboli di Dubai dall’angolazione migliore, la cosa da fare è noleggiare uno yacht.

Considerazioni finali

Noleggiare uno yacht privato a Dubai è il modo perfetto per unire il lusso a esperienze indimenticabili. Scoprendo la costa degli Emirati Arabi Uniti da un’imbarcazione confortevole, otterrete assoluta libertà, un servizio di alto livello e viste uniche sui principali simboli dell’emirato.

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