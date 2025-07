Condividi "Da ieri Aeroitalia torna a volare su Comiso da Roma e Milano-Bergamo. Tasso di riempimento alto per chi torna in Sicilia" sui social

Comiso – Da ieri 25 luglio Aeroitalia è tornata a volare dall’aeroporto di Comiso. La compagnia tricolore, che si è aggiudicata la continuità territoriale a partire dal 1° novembre, fa il suo “ri-debutto” ufficiale sullo scalo ibleo con collegamenti verso Roma Fiumicino e Milano Bergamo, anticipando così l’avvio del servizio sussidiato. I dati odierni mostrano già un interessante movimento passeggeri, nonostante le criticità nei collegamenti terrestri.

Aeroitalia opera oggi a Comiso con il suo Embraer da 88 posti, registrando questi dati:

– Comiso-Roma Fiumicino: 42 passeggeri (load factor 48%)

– Roma Fiumicino-Comiso: 73 passeggeri (load factor 83%)

– Comiso-Milano Bergamo: 37 passeggeri (load factor 42%)

– Milano Bergamo-Comiso: 74 passeggeri (load factor 84%)

L’andamento disomogeneo, con voli in arrivo più pieni rispetto a quelli in partenza, evidenzia il problema della scarsa accessibilità all’aeroporto per i passeggeri in partenza.

