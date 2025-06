Da mesi telefoni muti al Comune di Modica

Modica – Da oltre due mesi i telefoni al Comune di Modica sono muti e i cittadini non riescono a mettersi in contatto con gli uffici comunali. Non è dato sapere se si tratti di un guasto o più probabilmente di una clamorosa morosità dell’Ente nei confronti del gestore telefonico. Il disservizio è gravissimo e riguarda probabilmente anche le linee internet.

Della questione si è anche occupato ora il consigliere comunale del Pd Giovanni Spadaro.

