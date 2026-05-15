Da New York alla Sicilia: la capsule collection ispirata al Made in Sicily. Gigi Hadid celebra l’isola con il nuovo drop estivo del suo brand Guest in Residence.

Volto noto per la sua carriera da modella, nella sua vita oggi ha anche altri progetti come artista, mamma e in ultimo, stilista. A soli 31 anni vanta già una brillante carriera, che nel 2017 l’ha vista disegnare una collezione capsule per Tommy Hilfiger.

“Guest in Sicily”: così la supermodella americana intitola la nuova collezione del suo brand Guest in Residence, di cui è direttore creativo, con il lancio ufficiale avvenuto il 12 maggio.

La campagna pubblicitaria estiva di questo drop è stata interamente girata in Sicilia presso l’esclusiva guesthouse Casa Lawa. Situata sulle pendici dell’Etna, la struttura è ricavata da un antico palmento in pietra lavica del 1812, celebre per unire il fascino rurale siciliano con il design contemporaneo.

I dettagli stilistici della collezione si distinguono per le geometriche sempre presenti sui colletti delle polo, lungo le maniche e sui calzini. Colori pastello e fantasie a quadri che caratterizzano ogni pezzo.

Cashmere pregiato come materiale cardine di tutti i capi, pensati sia per lei che per lui e dallo stile casual e vintage come piace ai giovani di oggi. La linea si ispira all’azzurro del cielo e del mare, ai profumi mediterranei e al richiamo della natura.

Il video di lancio trasmette un’atmosfera spontanea e quasi cinematografica: le modelle in bikini si muovono in riva al mare raffigura le modelle in bikini, mentre sullo sfondo le onde si infrangono sulla scogliera.

Questa collezione è una dichiarazione d’amore di una ragazza semplice, dalle origini palestinesi, cresciuta a Beverly Hills e conquistata dalle bellezze dell’Isola.

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