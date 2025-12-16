Rete carburanti, da oggi Esso è tornata in mano italiana. Il ruolo del gruppo Minardo

Milano – Rete carburanti, da oggi, 16 dicembre, Esso torna in mani italiane.

PAD Multienergy S.p.A., Vega Carburanti S.p.A, TOIL S.p.A., Dilella Invest S.p.A. e GIAP S.r.l., hanno proceduto all’acquisizione del 100% delle azioni della Società EG Italia S.p.A, operatore di riferimento nel settore della distribuzione carburanti e dei servizi di mobilità con una rete di ca. 1.300 punti vendita dislocati in tutt’Italia a marchio Esso, operazione volta alla crescita e consolidamento della presenza di cinque importanti realtà imprenditoriali che procederanno alla ripartizione dei punti vendita attualmente detenuti da EG Italia.

L’operazione ha completato con esito positivo l’iter autorizzativo previsto dalla normativa Golden Power ed ha ricevuto il parere favorevole dell’A.G.C.M..

Il corrispettivo è stato calcolato su un Enterprise Value di 425 milioni di Euro. Agostino Apa, Amministratore Delegato di Vega Carburanti, nominato dai soci Presidente del C.d.A. ed Enrico Zampetri Presidente di Pad Multienergy SpA hanno dichiarato:“È stata portata a conclusione una operazione unica nella storia del settore di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il progetto, dopo una fase iniziale di gestione coordinata, prevede che ognuno degli operatori leader in diverse aree nazionali, valorizzi le risorse e gli asset in ambiti di competenza industriale e territoriale grazie ad investimenti mirati sulla rete EG garantendo la piena continuità aziendale. Ringraziamo tutti i soci, gli advisor ed i collaboratori che con il loro costante e fattivo supporto hanno consentito la riuscita del progetto.”

Vega Carburanti SpA, PAD Multienergy SpA, TOIL SpA, DiLella Invest SpA, GIAP Srl hanno ringraziato i partner bancari e i consulenti che hanno contribuito al successo dell’operazione: Mediobanca, Equita Mid Cap Advisory e le consulenze di: Gianni & Origoni, Studio Zaglio Orizo Braga, Studio Lisco per la parte legale, Pirola Pennuto Zei & Associati, Ernst &Young, Bambino & Partners, Studio Giovanni Rosso e Context Consulting SrL per la parte business e fiscale.

Nella foto il modicano Rosario Minardo, presidente di Giap.

© Riproduzione riservata