Da Palermo a Scicli, trenta Porsche di ultima generazione in viaggio verso i luoghi della bellezza siciliana

Scicli – Una carovana di trenta Porsche di ultima generazione sono approdate domenica scorsa a Scicli nell’ambito del Cayenne Days on Tour e 12° Raduno Regionale Cayenne & Macan.

L’iniziativa, promossa da RS Motorsport S.p.A., con il coinvolgimento dei Centri Porsche Palermo, Catania e Cosenza, ha permesso di ospitare un nutrito gruppo di turisti, accolti dall’amministrazione comunale di Scicli, che hanno visitato i siti culturali della città gestiti dalla cooperativa Agire.

Il racconto Palermo-Scicli sarà oggetto di uno storytelling video-fotografico che sarà pubblicato sui canali social di Porsche Sicilia e Calabria.

A coordinare l’accoglienza la Scicli Film Commission.

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