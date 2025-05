Da pilota a team manager Ducati al campionato di Yerez. Matteo Nicaso, scorre sangue comisano nel motociclista di Lazise

Comiso – Lui è Matteo Nicaso, 47 anni, nato a Lazise e di origini comisane: è l’ex pilota di grande esperienza e con la Ducati nel sangue.

“Dalla prima moto del nonno alla moto GP”.

A 25 anni ha conquistato titolo di pilota nel campionato di Superbike WSBK con la partecipazione a tutte le edizioni dei trofei Ducati. La sua prima Ducati era una 916SPS.

Sin da piccolo Matteo ha maneggiato le moto, la prima moto è stata quella del nonno, con cui andava in giro nei campi.

“La parte meccanica l’ho sempre curata da solo con esperienza da autodidatta, non ho avuto una guida da parte di qualcuno”.

All’età di 16 anni ha comprato il 125 e da lì non ha più lasciato le moto: la prima tuta, inizia a elaborare le moto insieme agli amici, un pó per gioco un pó per passione.

Quindi è diventato Team manager per diversi team, tra cui Effenbert e il Mesaroli Racing Team, per le squadre della Ducati che partecipavano al mondiale nelle ultime gare di campionato, e che si sono aggiudicate la vittoria a Yerez. Qui Matteo ha messo in pista la vecchia 1198RS guidata dal romagnolo Lorenzo Lanzi, costruita da zero e preparata in autonomia in riva al lago.

E in Francia, Manicure, e in Gran Bretagna. Era l’anno 2013.

Dopo l’esperienza in pista Matteo smette di correre e negli ultimi anni si lancia in un nuovo progetto continuando a lavorare per il motociclismo trasformando la sua passione nel suo attuale lavoro, ma in chiave differente, aprendo un’ agenzia di organizzazione eventi e trasporti per il motorsport e la gestione trasporti collegati ad eventi itineranti. Della società è amministratore delegato.

“Ducati ci dà piena fiducia e da anni siamo loro partner di riferimento. Per noi è un grande orgoglio supportare simili realtà”.

Il prossimo mondiale italiano

“Abbiamo avuto la fiducia di Michele Pirro -racconta Matteo-, che si è affidato a noi per l’allestimento del nuovo trofeo ducati V4 ELITE, che sarà presentato alla prima gara del mondiale superbike a Misano Adriatico il 13 giugno”.

