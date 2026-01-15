Da Reggio Calabria a Messina con 4 kg di hashish nascosti nel tettuccio dell’auto: arrestato corriere. VIDEO

Messina – Dalla Calabria alla Sicilia con quattro chili di hashish in auto. Il corriere della droga è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Messina, con la collaborazione dei colleghi del Comando provinciale di Reggio Calabria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante i consueti controlli ai passeggeri in transito sullo Stretto e grazie al fiuto del cane Lord, i militari hanno trovato, nell’intercapedine tra il tettuccio della macchina e il rivestimento interno, 40 panetti, dal peso di 50 grammi ciascuno, di hashish.

Nell’abitazione dell’uomo, invece, i finanzieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo hanno scoperto e sequestrato altri 2 chili di hashish, con lo stesso logo dei panetti intercettati a Messina, ossia la bandiera della Spagna. La vendita al dettaglio dello droga avrebbe fruttato circa 40.000 euro. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Gazzi, a Messina.

