Da Roma a Scicli: Contemporanea Mente? La Casa dell’Architettura di Roma annuncia “quattro voci” scelte per il convegno del 12 giugno

Scicli – Un decennio fa la casa editrice Electa pubblicava la prima Enciclopedia delle Arti Contemporanee, consegnando al pubblico l’opera “ballerina” di Achille Bonito Oliva, scandita in 5 tempi e introdotta dall’intelligenza mondiale di Giorgio Agamben, illustre cittadino di Scicli, che in 7 punti rispose alla domanda “Che cos’è il contemporaneo?”

Lo scorso gennaio il memorabile “ballo a due” di Achille e Giorgio è stato omaggiato dalla Casa dell’Architettura di Roma inaugurando una rassegna triennale con una “chiamata”: la direzione ha richiesto pubblicamente ai professionisti di elargire dei contributi in forma di disegni e testi brevi che rispondessero a una nuova istanza, sviluppando riflessioni “al lume” del celebre saggio.

“Roma è ancora una città contemporanea?” è stato il nuovo quesito, accompagnato da una risposta istituzionale unanimemente aﬀermativa. Quaranta le reazioni artistiche suscitate, che saranno esposte in occasione del convegno previsto per il 12 e 13 Giugno all’Acquario Romano, in Piazza Manfredo Fanti. A presentare l’evento, “quattro voci” scelte da una giuria designata : Giorgia Sconamiglio coinvolgerà i colleghi inglesi per impartire alla collettività una lezione di spazio pubblico e democrazia … overall, tre dottorandi italiani parleranno di geologia, irrealizzato e fotografia confrontandosi con un clan di Studi anglosassoni, commentando l’immagine del popolo che voltate le spalle ai palazzi del Campidoglio, si riunisce attorno ad un albero al centro della piazza – il tutto in una atmosfera surreale che richiama alla mente la dimensione metafisica di De Chirico.

Con ogni probabilità, la Casa dell’Architettura di Roma se la canta e ce le suona.. qualcuno ha voglia di ballare? “Agamben mi fa sentire un deficiente” ha dichiarato Carlo Aymonino, fermatosi al secondo paragrafo del testo. Chi saprebbe spiegare il contemporaneo in 7 punti? Passiamo la palla alla giuria. Scartati dalla selezione i titoli dal lessico tecnico, legati ai concetti chiave dell’inoperosità o esternalità, ma anche le risposte categoricamente negative… il convegno un’occasione unica per chi crede che il futuro dell’architettura inizi “accordando le voci”.

Tra i contributi figura anche il sogno di un contemporaneo romano che s’esprime attraverso “un’eternità barocca, che dal cuore s’estende fino all’isola” in cui la capitale del territorio unificato s’intende “sconfinata”.

Mentre all’Acquario prende piede la visione che vuole “incappucciate” proprie istituzioni, a Scicli si continuano a muovere piccoli grandi passi verso la realizzazione del nuovo Centro Civico per il sudest siculo. Recentemente raggiunto un terzo del budget minimo stimato dal comune grazie ai fondi stanziati tramite l’assessorato ai beni culturali per resuscitare “la mannara” – icona cinematografica del cinema italiano, la rovina si prepara a diventare un emblema dell’architettura contemporanea nazionale convogliando immaginari di risonanza mondiale. Quanti di noi sono pronti a muovere i primi passi al suon di un nuovo, antico ritmo.. tra Scicli e Roma : contemporaneamente ?

Oggi rudere, nel primo decennio del ‘900 veniva costruita la Fornace di Sampieri, presto distrutta da un incendio. Negli anni si è fatto molto per resistere al suo crollo.. da luogo produttivo, è divenuto luogo dell’anima. Per salire a bordo del progetto è suﬃciente il versamento di una quota simbolica – una opportunità per gli architetti ma non solo – la possibilità di contribuire è estesa a tutte le expertise, purché maggiorenni. A chi aderisce verrano conferiti una licenza archicad gratuita, un estensivo repertorio sul tema del riuso, materiale visivo sull’opera ma soprattutto l’opportunità di prendere parte al concorso di idee per il disegno di riuso del monumento. Aperte fino l’11.06 le iscrizioni regolari tramite piattaforma al contest internazionale “Reuse the Kiln” promosso da Reuseitaly.

Foto di copertina La Cuccagna © ROBOCOOP, 2026

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