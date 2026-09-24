Moda e Gossip
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24/09/2026 17:47

Da ufficiale dei carabinieri a prete, la “conversione” di un siciliano

Il maggiore, 35 anni, adesso è a Gerusalemme

di Redazione

Acireale – Il maggiore Manuel Grasso, 35 anni, ufficiale dei carabinieri di origini acesi, ha abbandonato la carriera nell’Arma per indossare l’abito talare. La destinazione è Gerusalemme, dove ha già iniziato il suo percorso di studi ecclesiastici e discernimento spirituale.

Un addio alla divisa che arriva al culmine di una traiettoria professionale impeccabile. L’ormai ex ufficiale si è formato tra l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali, collezionando due master e ruoli di prima linea in territori caldi come Reggio Calabria, Taurianova e Roma Montesacro. A soli trent’anni, nel settembre 2021, assume la guida della Compagnia di Ivrea e in Piemonte gestisce un territorio complesso di 14 stazioni nel Canavese. Nel 2025 arriva il colpo di scena: l’annuncio del cambio al comando e la decisione ufficiale di congedarsi.

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Oggi l’ex maggiore si trova in Terra Santa. Ha sostituito le strategie militari con la teologia, la gestione dell’ordine pubblico con la meditazione.

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