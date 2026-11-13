Dacia Maraini compie 90 anni

90 anni, oggi, 13 novembre. Dacia Maraini guarda al mondo con la stessa lucidità che da sempre attraversa le sue opere. E ciò che oggi più la inquieta e la sorprende è “la voglia di guerra che sembra animare molti capi di Stato”, alimentata da una pericolosa “nostalgia dei regimi più disastrosi che pensavo ci fossimo lasciati alle spalle”. In un’intervista all’Adnkronos, la scrittrice, autrice di bestseller come ‘La lunga vita di Marianna Ucrìa’, vincitore del Premio Campiello nel 1990, alterna l’analisi dell’attualità a riflessioni più personali. Maraini rivendica il ruolo della letteratura che, insieme “al pensiero”, può ancora “cambiare il mondo”, seppure nel senso più “profondo”. E soffermandosi sul percorso di emancipazione delle donne osserva: “Le ragazze sono consapevoli dei propri diritti e questo spaventa gli uomini più deboli, terrorizzati dall’idea di perdere autorità e possesso”. Nonostante le tensioni e le crisi che segnano il presente, il suo sguardo sul futuro resta fiducioso: “I giovani sapranno trovare i rimedi per un mondo migliore”.

Novant’anni sono un traguardo che inevitabilmente invita ai bilanci. Lei, invece, guardandosi indietro, che cosa sente di non aver ancora capito della vita?

“Tante cose non ho capito e non penso che capirò mai. La vita è misteriosa, gli esseri umani sono misteriosi, a volte gentili e generosi, a volte ferocemente crudeli; il tempo è misterioso, appare lungo e corto secondo i momenti, l’universo è misterioso con tutti i suoi corpi celesti che non conosciamo…”

Lei ha attraversato guerra, ricostruzione, boom economico, rivoluzioni culturali, internet e social network. Qual è il cambiamento che l’ha sorpresa di più?

“Il cambiamento che più mi sorprende in questo giorni è la voglia di guerra che sembra animare molti capi di Stato, e la nostalgia dei regimi più disastrosi che pensavo ci fossimo lasciati alle spalle”.

Che cosa pensa oggi la Dacia Maraini novantenne della giovane donna che iniziava a scrivere?

“A me stessa dico: cara ragazza, ormai dobbiamo prepararci a morire. Cerchiamo di farlo con la maggiore dignità”.

Ha mai avuto paura che la letteratura non fosse sufficiente per cambiare le cose?

“Al contrario penso che la letteratura e il pensiero in generale cambino il mondo ma nel senso profondo della parola. E ci vuole tempo”.

Nella sua vita il ricordo è spesso diventato materia narrativa. C’è una memoria che non è mai riuscita a trasformare in letteratura?

“La memoria è la nostra coscienza. Un buon rapporto con la memoria porta a un buon rapporto con la coscienza e con la realtà”.

Lei ha raccontato la condizione femminile quando farlo era molto meno scontato di oggi. Guardando le ragazze di vent’anni, che cosa la rende ottimista e che cosa la preoccupa?

“Le ragazze di oggi sono consapevoli dei propri diritti e questo spaventa gli uomini più deboli e terrorizzati dall’idea di perdere autorità e possesso. La sola cosa che mi spaventa è che queste orgogliose ragazze diano per scontato che i diritti civili una volta acquisti, durino per sempre. I diritti, ce lo insegna la storia, possono essere censurati e tolti con nuove leggi restrittive”.

Oltre a Pasolini e Moravia, quali sono gli scrittori italiani del Novecento che apprezza di più?

“Ci sono tanti bravissimi autori del ‘900 che amo, cominciando da Italo Svevo, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Annamaria Ortese, Leonardo Sciascia, Elsa Morante, Lalla Romano, Dino Buzzati, Ignazio Silone e tanti altri”.

E per quanto riguarda gli autori di questi ultimi anni?

“Di quelli di oggi preferirei non fare nomi perchè sono tanti, sono bravissimi ma è presto per capire se dureranno”.

Pensa di avere un erede? Su chi punterebbe?

“Non sono né un re né una regina che decide i suoi eredi. Per me decideranno i lettori”.

Ha un rimpianto?

“Rimpianti tanti ma non li voglio raccontare”.

Come vede il futuro per le nuove generazioni?

“Il futuro lo vedo preoccupante. Stiamo vivendo in un periodo di crisi, non solo economica e politica, ma anche culturale e psicologica. Ma per carattere sono ottimista e penso che gli esseri umani, soprattutto i giovani, sapranno trovare i rimedi per un mondo migliore di convivenza pacifica”. (di Carlo Roma per ADNKronos).

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