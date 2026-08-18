Daini a Ragusa, l’Oipa: non siamo contro la gestione della fauna ma qualcuno ci dimostri l’aumento della popolazione

Ragusa – Gentile Ragusanews,

non siamo contro la gestione della fauna: La nostra posizione è semplice.

Se esiste un problema reale, siamo pronti a confrontarci con dati, studi e documenti.

Se la popolazione è realmente aumentata in maniera significativa, lo si dimostri attraverso censimenti scientifici.

Se esistono danni rilevanti, vengano quantificati e documentati.

Se esiste un’emergenza, vengano spiegate le ragioni concrete che la determinano.

E se si ritiene necessario procedere al contenimento, venga indicato quanti animali si intendono abbattere e sulla base di quale criterio sia stato stabilito quel numero.

Le nostre richieste.

Chiediamo pertanto alla Regione Siciliana e agli uffici competenti di rendere pubblici:

l’ultimo censimento del daino nel territorio interessato;

la metodologia utilizzata per determinarne la consistenza;

la relazione tecnica sulla quale è stata elaborata la stima;

l’eventuale serie storica che dimostri l’incremento della popolazione;

la documentazione relativa ai danni attribuiti al daino;

il numero di animali che si prevede di abbattere;

i criteri utilizzati per determinare tale numero;

la documentazione che giustifica l’applicazione al daino delle procedure richiamate dal PRIU 2022-2026;

il piano per la raccolta, il trasporto, la conservazione e la destinazione delle carcasse;

i protocolli sanitari applicabili e le strutture individuate per la gestione degli animali abbattuti.

Prima i dati, poi le decisioni.

Non chiediamo alla Regione di dimostrare che i daini non siano un problema.

Chiediamo alla Regione di dimostrare, con dati verificabili, ciò che essa stessa sostiene.

La gestione della fauna selvatica è una questione seria e non può essere trasformata in uno scontro ideologico.

Proprio per questo servono trasparenza, dati scientifici, controlli e una corretta istruttoria.

Perché quando si decide di intervenire sulla fauna selvatica con un’attività di contenimento, prima di decidere quanti animali abbattere bisogna sapere quanti animali ci sono.

E prima di procedere bisogna sapere anche come saranno gestite le conseguenze dell’intervento, comprese le carcasse degli animali abbattuti.

Non chiediamo meno controlli.

Chiediamo più dati.

Non chiediamo di ignorare i problemi.

Chiediamo che siano dimostrati.

Firmato Oipa Ragusa e

Leidaa iblea

Antonella Sgarioto

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