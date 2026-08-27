Dal 3 settembre torna il cinema nei quartieri di Modica

Modica – Lo spazio di comunità ModicAltra ripropone, per il quinto anno consecutivo, il “Cinema di Quartiere”. La tradizionale rassegna cinematografica all’aperto, in scena ogni giovedì di settembre alle ore 21, è ormai attesa e richiesta da un numero sempre crescente di cittadini consapevoli, desiderosi di vedere, oltre lo schermo, angoli della città da riscoprire. Come il Centro storico, fortemente provato dalla chiusura di attività e dal progressivo spostamento dei residenti; i vialetti di Marina, luogo dalle potenzialità inespresse; la Sorda, ferita dalla devastazione edilizia; e Modica Alta, la cui storia è troppo spesso dimenticata.

La rassegna si presenta ancora una volta come un “occhio di bue” sui luoghi dimenticati o depredati, e come stimolo a immaginare e disegnare insieme, come comunità, una città più bella e più viva.

I LUOGHI E I TITOLI

Ogni giovedì di settembre, alle ore 21, i riflettori si accenderanno in quattro luoghi diversi e simbolici della città scelti sulla base di un confronto diretto con i quartieri. Anche la programmazione nasce da temi e azioni concrete che in questi anni sono stati, e continuano a essere, la spinta per la costruzione di una cittadinanza attiva.

– Il 3 settembre, tra i vialetti di Marina di Modica, saranno proiettati il docufilm-inchiesta Spin Time – Che fatica la democrazia! di Sabina Guzzanti che tratta il tema dell’abbandono e dell’occupazione. A seguire, un filmato d’epoca che riguarda la nostra zona costiera, Da Ciarciolo a Marina di Modica (1961-1976) dello storico Giovanni Modica Scala.

– Il 10 settembre tocca a Modica Alta: in via Blandini si rifletterà sui temi dell’indifferenza e della solitudine sociale con il film d’animazione WALL-E di Andrew Stanton. La commovente storia del robot rimasto solo sulla Terra, dopo che gli umani l’hanno abbandonata perché invasa dai rifiuti, emozionerà i grandi e coinvolgerà i più piccoli.

– Il 17 settembre è la volta di Modica Bassa: nella piazzetta Grimaldi la proiezione di Le 8 montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (quattro David di Donatello tra gli altri premi) permetterà di indagare le dinamiche così attuali dello spopolamento.

– Il 24 settembre, nel parcheggio adiacente la bambinopoli di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda, per il tema “partecipazione” sarà proiettato Jimmy’s Hall – Una storia d’amore e libertà diretto da Ken Loach.

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