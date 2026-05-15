Dal sogno del viaggio di nozze alla morte degli sposini americani lungo la strada di Sciacca

Sciacca, Agrigento – Non sono in pericolo di vita i due menfitani, padre e figlia, lui di 50 anni e lei di 22 anni, che nel primo pomeriggio di ieri sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all’altezza dello svincolo per contrada San Giorgio. I due erano nell’Audi Q5 che si è ribaltata sul terreno adiacente alla carreggiata stradale dopo l’impatto con il ciclomotore Kymco Agility 125 a bordo del quale c’erano i ragazzi del New Messico che hanno perso la vita. Padre e figlia, subito portati al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, sono ancora sotto osservazione da parte dei medici, ma non sono in pericolo.

I poliziotti della Stradale di Sciacca, che si sono occupati di accertamenti e rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, hanno naturalmente subito identificato le vittime. La Prefettura di Agrigento si è messa in contatto con il Consolato Usa per rintracciare i familiari dei due sfortunati ragazzi: gli statunitensi Luke Allen Lionbarger di 23 anni ed Elisabeth Graham Hannah di 24 anni. I due giovani si trovavano a Sciacca, stando a quanto è stato ricostruito, in viaggio di nozze. Dopo una tappa a Venezia e a Palermo, i ragazzi avevano raggiunto Sciacca, con il ciclomotore Kymco Agility 125 preso a noleggio proprio nel capoluogo siciliano, per un tour Agrigentino.

Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Sciacca. Tanto il ciclomotore, quanto l’Audi Q5, sono stati posti sotto sequestro. Anche le salme dei due sfortunati sposini sono, naturalmente, come sempre avviene in occasione di tragedie stradali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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