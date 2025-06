Dalla jazz alla sinfonica, le orchestre del liceo musicale Verga di Modica a teatro

Modica – Sarà il prossimo 4 giugno la data in cui il Teatro Garibaldi ospiterà il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Verga di Modica. I giovani musicisti saranno impegnati nell’esecuzione di musiche di grandi autori classici come W.A. Mozart, O. Respighi, P. I. Tchaikovsky e N. Rimsky-Korsakov. Nell’attesa, però, lo stesso palcoscenico nella serata dello scorso 27 maggio ha risuonato delle note vibranti e coinvolgenti dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica, diretta dal prof. Marco Caruso, docente di Sassofono del Verga e responsabile del progetto “Suonare Insieme: dalla composizione all’improvvisazione”, che quest’anno ha visto la sua quarta edizione, diventando un appuntamento ormai consolidato che vede gli studenti mettere in mostra il loro talento e la loro passione per la musica jazz.

Il progetto è pensato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere l’attivazione di laboratori per la pratica della musica jazz come ampliamento dell’offerta formativa dei Licei Musicali e, anche quest’anno, la proposta del Liceo modicano è stata selezionata dall’USR Sicilia che ne ha autorizzato e finanziato lo svolgimento.

