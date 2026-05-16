Dalla Sicilia alla Danimarca: giovani arbitri di calcio della sezione AIA di Ragusa ad Esbjerg per l’EfB NorSea Elite Cup

Ragusa – Quattro giovani arbitri di calcio della sezione AIA di Ragusa stanno partecipando al EfB NorSea Elite Cup di Esbjerg in Danimarca, competizione giovanile internazionale.

Classe 2008: Giorgio Licitra, studente del quarto anno del Liceo Scientifico Sportivo “E. Fermi” di Ragusa; Giulio Piccitto, studente del quarto anno dell’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa; Davide Iemmolo, studente del quinto anno del Liceo Scientifico “G. Gallilei” di Modica e Cesare Aprile, studente del quarto anno dell’Istituto Superiore “G. Ferraris” di Ragusa, sono gli unici quattro Siciliani ad essere stati selezionati per prendere parte all’Erasmus arbitrale in Danimarca. Dal 13 al 17 maggio sono impegnati nella direzione di numerose gare del torneo internazionale che richiama squadre di alto livello provenienti soprattutto dal Nord Europa e dal resto del continente, con categorie maschili e femminili del settore giovanile. I giovani arbitri stanno vivendo un’esperienza di grande valore tecnico e formativo, confrontandosi con realtà calcistiche e arbitrali diverse da quelle italiane; è l’occasione per rappresentare la propria città, la sezione arbitrale di Ragusa e gli istituti scolastici di appartenenza in un prestigioso contesto internazionale.

© Riproduzione riservata