Dalla strada al palco, su Rai Uno, l’opinionista è Gaia Corallo, ragusana di 6 anni

Ragusa – L’opinionista della trasmissione “Dalla strada al palco” in onda su Rai Uno stasera è la piccola ragusana Gaia Corallo, di appena 6 anni.

Giunta alla quinta edizione, la trasmissione ideata da Carlo Conti si rinnova con una formula inedita: niente conduzione classica, ma una giuria composta da Conti stesso, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero.

Dalla strada al palco è un talent show ideato da Carlo Conti che porta sul piccolo schermo artisti di strada di ogni tipo: musicisti, acrobati, giocolieri, ballerini, mimi e performer provenienti da tutta Italia e dal mondo. Il format nasce dall’idea di trasformare il set televisivo in una grande piazza aperta, offrendo a chi ha scelto il marciapiede come palcoscenico la possibilità di raccontarsi e esibirsi davanti a milioni di spettatori.

La prima puntata è andata in onda stasera su Rai 1. Il ciclo prevede sei puntate complessive, fino al 22 maggio. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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