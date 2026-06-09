Dall’America a Santa Venerina, l’attore Ariel Shafir ritrova il padre mai conosciuto e le sue radici siciliane

Santa Venerina, Catania – Per anni ha cercato la sua famiglia. Oggi, invece, può finalmente festeggiare insieme al padre, ai fratelli e a decine di parenti scoperti solo di recente. È la vicenda di Ariel Shafir, attore statunitense e protagonista di diverse serie tv americane, arrivato in Sicilia per festeggiare i suoi 50 anni e il ritrovamento della sua famiglia biologica di origine catanese.

A narrare la storia è il quotidiano La Sicilia.

Cresciuto negli Stati Uniti come figlio unico insieme alla madre single, Ariel ha sempre sentito il desiderio di conoscere le proprie origini italiane e quella parte della famiglia rimasta per anni sconosciuta. La sua ricerca è diventata pubblica nel 2019, quando partecipò alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. In quell’occasione raccontò la propria storia e lanciò un appello nel tentativo di rintracciare il padre italiano, di cui conosceva pochissimo. L’uomo aveva conosciuto la madre di Ariel a Roma nell’estate del 1975, ma non è mai venuto a conoscenza della gravidanza. Nonostante l’attenzione mediatica e il forte coinvolgimento emotivo della vicenda, la trasmissione non riuscì allora a fornire elementi utili per arrivare a una svolta concreta.

Ariel, però, non si è mai arreso e la sua perseveranza è stata ripagata. Negli anni successivi ha continuato a cercare risposte, fino a riuscire a entrare in contatto con alcuni lontani parenti dei nonni paterni. Da quel momento è iniziato un lungo e paziente lavoro di ricostruzione familiare, tra alberi genealogici, documenti e ricerche negli uffici dell’anagrafe, che ha permesso di rimettere insieme i pezzi di una storia rimasta sospesa per oltre mezzo secolo.

Quei contatti lo hanno infine condotto al padre biologico, ma non solo. Ariel ha infatti scoperto anche l’esistenza di due fratelli e di numerosi cugini, appartenenti a una famiglia di origine catanese ma in parte trasferita a Roma, dove oggi vivono il padre e i fratelli.

In questi giorni Ariel si trova proprio a Santa Venerina, luogo scelto per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno circondato dalla famiglia ritrovata. Un viaggio dal forte valore simbolico, vissuto come un ritorno alle proprie radici e alla terra da cui tutto ha avuto inizio.

© Riproduzione riservata