Damiano David e Dove Cameron sposi a Taormina?

Taormina – Damiano David e Dove Cameron starebbero valutando la perla dello Ionio come possibile cornice delle loro nozze? La presenza dei due nella località siciliana ha il sapore di un sopralluogo per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti mondani più attesi dell’anno.

Nessuna conferma ufficiale, al momento, sulla scelta della città, ma il contesto e le dichiarazioni più recenti rendono l’ipotesi tutt’altro che remota. Che il matrimonio sia all’orizzonte, del resto, appare ormai acquisito. Dopo i primi indizi — a partire dall’anello sfoggiato a Sydney a fine 2025 — il 3 gennaio 2026 il frontman romano ha ufficializzato il fidanzamento su Instagram con la frase: “It’s gonna be a beautiful year.”

Da quel momento, i contorni dell’evento si sono fatti più definiti: in un’intervista a Vanity Fair Italia, l’artista statunitense ha rivelato che le nozze si terranno in Italia, un prestigioso “destination wedding” per lei e un ritorno a casa per lui. Non sarà un elopement raccolto, ma una festa ampia e partecipata, anche perché Damiano può contare su “un centinaio di cugini”. Secondo le indiscrezioni, il “sì” dovrebbe arrivare entro la fine del 2026. In questo scenario, Taormina emerge come candidata privilegiata: un equilibrio raro tra discrezione, fama internazionale e una scenografia quasi cinematografica fatta di mare, pietra, storia e luce. Nessuna fonte accredita per ora il San Domenico Palace come sede prescelta, ma l’ex convento trasformato in resort, affacciato sull’Etna e con vista sul Teatro Antico, incarna l’alta ospitalità che la cittadina è in grado di offrire a un evento di simile portata.

Per i due artisti, la località garantirebbe una “spettacolarità senza bisogno di esibizione”, scelta accorta per sottrarsi al frastuono di Hollywood e tutelare la propria intimità mediatica. La relazione, ufficializzata a inizio 2024 al gala pre-Grammy, unisce due immaginari estetici potentissimi: da una parte l’attitudine rock di Damiano, lanciatissimo con il progetto solista “Funny Little Fears” e il World Tour 2025; dall’altra il pop sofisticato e maturo di Dove, tornata di recente con la serie Prime Video “56 Days”. Sotto la patina glamour, però, affiora una coppia che coltiva la normalità. La proposta è avvenuta in salotto, in un momento qualunque tra i bagagli, con un anello disegnato dallo stesso cantante. Quanto all’abito, l’attrice è alla ricerca di qualcosa di autentico e ibrido, lontano dai canoni bridal più classici: una celebrazione coerente con identità non convenzionali, ma radicata in un’idea di bellezza personale e misurata.

© Riproduzione riservata