Daniela e Ana Martina: chi sono le due italiane disperse dopo l’incidente tra treni a Toledo, in Spagna

Toledo – È stata identificata l’altra donna italiana ancora dispersa dopo l’incidente di Toledo, in Spagna, dove sono morte almeno 69 persone secondo un bilancio ancora provvisorio. Si chiama Daniela Millán Parlanti, ha 40 anni ed è italo-venezuelana, originaria di Caracas. L’identità della seconda italiana dispersa è stata data dal Messaggero. “Non vogliamo perdere la speranza, crediamo che Daniela possa essere ancora viva”, ha detto la sorella. “Era in viaggio per lavoro. Non abbiamo nemmeno una lista dei dispersi, non sappiamo nulla, nessuno ci dice niente”, ha aggiunto.

Chi è Daniela Millán Parlanti

Dopo gli studi in tecnologia cardiopolmonare all’Università centrale del Venezuela e la specializzazione in ecografia, aveva lavorato in Argentina prima di approdare a Madrid, dove si era dedicata al settore delle tecnologie mediche. Come racconta Il Messaggero, nella capitale spagnola la 40enne aveva incontrato il compagno e formato una famiglia. A permettere ai suoi familiari di ricostruire il viaggio verso Siviglia è stato un biglietto recuperato dalla posta elettronica: Daniela risultava prenotata sulla prima carrozza dell’Ave, al posto numero 9, per la tratta Madrid-Siviglia.

Chi è Ana Martina Conte Grand

L’altra connazionale di cui non si hanno ancora notizie è Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina di San Juan. Il fratello Jeremias, che stava viaggiando sul treno insieme a lei, ha raccontato di averla vista “accanto, morta”. Quello che doveva essere un normale viaggio di routine si è trasformato in un incubo. Ana Martina Conte Grand viaggiava sul Renfe Ave, il treno che ha impattato a tutta velocità l’Iryo mercoledì 28 ottobre a Urda, vicino Toledo. Era diretto a Cordova.

Il legame con l’Italia nasce dal bisnonno: originario di Fenestrelle, in provincia di Torino, decise di emigrare nel 1915. Alcuni parenti della madre provengono invece da Alba, in provincia di Cuneo. Sulle pagine del Corriere della Sera e di Repubblica si può leggere la testimonianza di quello che ha vissuto Jeremias.

“L’ho vista ed era morta”

Disteso nel letto dell’ospedale universitario di Toledo, l’uomo cerca di ricordare ciò che è successo, mentre combatte il dolore delle ferite: volto tumefatto, due costole fratturate, così come la scapola destra e una delle vertebre vicino al collo, poi innumerevoli punti sulla gamba destra. “Ero accanto a mia sorella nella seconda carrozza quando il nostro treno ha centrato l’altro – dice -. Non si può raccontare ciò che è successo, ci è piombato tutto addosso, sono stato sbattuto qua e là. Quando tutto si è fermato mi sono girato verso mia sorella: l’ho vista ed era morta. Da lì ho chiuso gli occhi e mi sono risvegliato in ospedale”.

Ana Martina, 33 anni, era arrivata in Spagna dall’Argentina proprio per andare a trovare Jeremias e sua figlia appena nata. L’italo argentino ha detto che non si vedevano da due anni e che lei lo stava accompagnando a Cordova per un lavoro di routine: supervisionare uno studio clinico. In Spagna sono presenti anche i genitori. “Ho quasi perso un figlio, mentre mia figlia non c’è più. La considerano dispersa ma non hanno ancora trovato il corpo, l’abbiamo persa”, ha detto la madre di Jeremias e Ana Martina.

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