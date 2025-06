Daniela Ferolla in vacanza nella costa sud orientale della Sicilia, tra Marzamemi e Noto

Noto – Daniela Ferolla è in vacanza nella costa sud orientale della Sicilia, tra Marzamemi e Noto.

La conduttrice televisiva in questi giorni si trova in Sicilia per concedersi un pó di relax tra una pausa e l’altra dopo la fine della stagione del programma Rai Uno Mattina insieme a Massimiliano Ossini.

L’ex Miss Italia ha postato sui social un video del piccolo borgo di Marzamemi dove ha trascorso la serata in compagnia del marito.

Si mostra allegra con sorriso smagliante dai selfie pubblicati su Instagram, e con indosso un basco in stile siciliano.

La seconda tappa per lei è Noto, per una passeggiata mattutina alla bellissima Cattedrale per le strade del centro storico, affascinata dalla bellezza del barocco della Val di Noto lo dimostrano le sue stories che immortalano Palazzi, affreschi e figure del pavimento siciliano di un tempo.

