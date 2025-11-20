Daniele Cancelliere, 24 anni, muore tre mesi e mezzo dopo l’incidente

Palermo – “Non doveva andare così, fai buon viaggio Dani e soprattuto dai la forza ai tuoi cari per affrontare questa tragedia. Siamo tutti sconvolti, abbiamo pregato fino all’ultimo che tu ce la potessi fare, ma purtroppo vanno via sempre le persone più buone”.

E’ soltanto uno dei messaggi per Daniele Cancelliere, 24enne deceduto al Civico dopo aver lottato tre mesi e mezzo. Il 6 agosto il ragazzo era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Ficarazzi, nel Palermitano: si trovava su una moto quando è avvenuto lo scontro con un camioncino in corso Umberto I, vicino alla chiesa di San Girolamo.

Era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime e ricoverato in terapia intensiva. Poi era stato anche sottoposto a un delicato intervento. La famiglia e gli amici hanno pregato ogni giorno, ma le speranze si sono spente nelle scorse ore nell’ospedale palermitano. Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto tutta la comunità di Ficarazzi, dove in tantissimi conoscevano Daniele.

“Oggi il cuore è più pesante del solito – scrive un amico di famiglia condividendo il proprio dolore sui social -. È volato via Daniele Cancelliere, lasciando un vuoto immenso in chi lo ha amato. Ricordo ancora con emozione il giorno dei suoi 18 anni, quando abbiamo festeggiato insieme: il sorriso di un ragazzo pulito, gentile, pieno di vita e sogni”.

“Un figlio, un fratello, un amico impossibile da dimenticare. Un pensiero pieno di affetto va alla sua meravigliosa famiglia. Ciao Daniele, che la tua luce continui a brillare ovunque tu sia”.

