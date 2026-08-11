Daniele Fazio, 35 anni, motociclista, motociclista muore schiacciato sotto un autoarticolato

Trapani – Un motociclista di 35 anni, Daniele Fazio, di Bonagia (Trapani), è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada San Cusumano, lungo la provinciale che collega Trapani a Pizzolungo

Attorno alle 14,00 di oggi Daniele Fazio, un motociclista di 35 anni di Bonagia, frazione di Valderice, ha perso la vita. L’uomo è morto dopo essere finito con la sua moto sotto un autoarticolato. Il sinistro si è verificato nella zona di San Cusumano, nei pressi dello stabilimento per la conservazione di tonni “Castiglione”. Sul posto scattato l’allarme sono arrivati i sanitari del 118 ma per il motociclista non c’era più nulla da fare e non è rimasto altro che costatarne il decesso. Dalle prima notizie sembra che il grosso mezzo era in procinto di entrare nello stabilimento Castiglione, i due mezzi procedevano nella stessa direzione quando il camion ha svoltato a sinistra per immettersi nel piazzale dell’industria conserviera. In seguito all’impatto, il motociclista, in sella alla sua Yamaha, è finito incastrato sotto il mezzo pesante, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Sul posto anche la polizia. Ancora non si conoscono le cause. La strada è stata chiusa al traffico.

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