Daniele Pitteri si dimette da sovrintendente della Fondazione Inda

Pitteri era in carica da marzo 2025 e aveva preso il posto di Valeria Told,.

Siracusa – Daniele Pitteri ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di sovrintendente della Fondazione Inda. Pitteri era in carica da marzo 2025 e aveva preso il posto di Valeria Told, dimessasi dopo meno di un anno di incarico, la cui gestione era stata temporaneamente affidata a Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione.

Nato a Napoli nel 1960, Pitteri è un esperto manager di enti culturali, giornalista e docente di comunicazione e marketing culturale. Dal 2020 è stato Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, dove ha curato la definizione del primo piano industriale dell’ente per il periodo 2021-2024 e la strategia di internazionalizzazione, che ha portato alla firma di accordi con 14 enti di prestigio in ambito europeo.

Tra le altre esperienze manageriali in campo culturale, ha diretto la Fondazione Modena Arti Visive, il Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena e il Forum Universale delle Culture di Napoli.

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