Cronaca
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01/08/2026 14:56

Danilo Acquisto, 17 anni, muore in un incidente con lo scooter

Nello scontro con un'auto.

di Redazione

Agrigento Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte nei pressi del bivio per Ribera, nel territorio di Cianciana, in provincia di Agrigento.

Il 17enne, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma il diciassettenne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

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