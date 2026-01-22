Danni Ciclone Harry, prima stima a Scicli, un milione e 200 mila euro

Scicli – La stima è provvisoria. Il Ciclone Harry ha provocato danni per un milione 200 mila euro a Scicli, ma i numeri sono destinati a lievitare nelle prossime ore.

Il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone, i tecnici della Protezione civile comunale hanno fatto una ricognizione approfondita del territorio di Scicli e delle frazioni di mare redigendo un primo rapporto trasmesso alla Protezione civile provinciale e regionale.

Il computo tiene conto dei danni ai lungomari e alle infrastrutture portuali minori, segnatamente a Donnalucata e Sampieri, delle somme necessarie per il ripristino della viabilità interna, soprattutto fra Scicli e le borgate rivierasche, dello stravolgimento degli arenili, dello sradicamento della vegetazione lungo gli alvei dei torrenti che attraversano il territorio sciclitano con lo spiaggiamento di canne lungo i lidi, dei danni agli chalet e alle case private frontaliere del mare.

A tal proposito i privati che hanno subito danni possono scrivere al Comune e al Dipartimento di Protezione civile di Ragusa segnalando, con adeguata documentazione, le perdite subite.

