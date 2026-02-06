Cronaca
06/02/2026 21:03

Danni del ciclone, Enzo a mare a Punta Secca: trattoria danneggiata, ma siamo ancora qui

"La terrazza del Commissario Montalbano non è scomparsa e il ristorante è ancora qui".

di Redazione

Santa Croce Camerina – “Vogliamo rassicurare tutti i nostri sostenitori a seguito delle notizie inesatte ed allarmistiche che da ore circolano. La mareggiata ha colpito duro, è vero.
Ma la terrazza del Commissario Montalbano non è scomparsa e il ristorante è ancora qui”.
Così i titolari della trattoria Enzo a mare a Punta Secca. 
“Il danno è circoscritto, già in parte riparato, e stiamo lavorando con determinazione alla ricostruzione.
Come sempre, ci rialziamo guardando il mare e pensando all’estate che verrà.
Vi aspettiamo presto, più forti di prima”.

