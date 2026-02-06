Danni del ciclone, Enzo a mare a Punta Secca: trattoria danneggiata, ma siamo ancora qui

"La terrazza del Commissario Montalbano non è scomparsa e il ristorante è ancora qui".

Santa Croce Camerina – “Vogliamo rassicurare tutti i nostri sostenitori a seguito delle notizie inesatte ed allarmistiche che da ore circolano. La mareggiata ha colpito duro, è vero.

Ma la terrazza del Commissario Montalbano non è scomparsa e il ristorante è ancora qui”.

Così i titolari della trattoria Enzo a mare a Punta Secca.

“Il danno è circoscritto, già in parte riparato, e stiamo lavorando con determinazione alla ricostruzione.

Come sempre, ci rialziamo guardando il mare e pensando all’estate che verrà.

Vi aspettiamo presto, più forti di prima”.

