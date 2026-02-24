Danni del maltempo. Se il ciclone si chiama Simona. Il Corriere della Sera: Ricostruiamo la Casa Gialla sul molo di Sampieri

Alla fine, grazie all’amica Marisa Fumagalli, la storia della Casa Gialla sul Molo di Sampieri è stata raccontata stamani dal Corriere della Sera.

Accade sei anni fa. Dall’incontro di Simona con un bambino albanese i cui genitori si alzavano presto la mattina per andare a lavorare nelle serre (“Vengo qui perché ho paura a restare a casa da solo, soprattutto in inverno quando ci sono i tuoni”) nasce l’idea di un doposcuola a Sampieri.

All’inizio i bambini sono albanesi, rumeni, nordafricani. Poi anche le famiglie italiane affidano i loro figli a Simona e alle altre educatrici. A un certo punto si aggiungono le mamme straniere (“anche noi vogliamo il doposcuola, non sappiamo leggere e scrivere in italiano”).

Accontentate.

Il 21 gennaio 2026 il Ciclone Harry ha quasi totalmente distrutto la Casa Gialla sul Molo di Sampieri.

E stamani il Corriere della Sera chiede di contribuire alla sua rinascita:

https://labcasagiallasulmoloaps.org/sostienici-e-dona-ora/

