Dario Argento ricoverato

Ischia – Il regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffrirebbe da tempo. La notizia è stata confermata da dirigenti dell’ospedale. L’85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull’isola ed avrebbe accusato un malore nelle ultime ore; il peggioramento delle sue condizioni di salute lo ha quindi indotto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale isolano dove si trova attualmente per accertamenti approfonditi condotti dal personale medico del Rizzoli. Le sue condizioni di salute non sono gravi ed il ricovero in cardiologia sarebbe stato deciso a solo scopo precauzionale dai sanitari.

Dario Argento – dopo il malore di questa mattina e gli accertamenti clinici di rito – è stato trasferito presso l’Utic-Unità terapia intensiva coronarica dell’ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove il regista si trova in vacanza. A quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti sanitarie, Argento è vigile, cosciente e parla. Le sue condizioni sono buone e a medici e infermieri che lo hanno in cura ha ripetuto: “Fate presto, devo tornare al lavoro”, “Sto bene, mi riprendo subito”.

A quanto sembra all’85enne maestro del brivido, che soffrirebbe da tempo di una malattia cronica, è stata diagnosticata una polmonite riacutizzata; le sue condizioni generali di salute sono discrete ed il ricovero in cardiologia sarebbe stato deciso a solo scopo precauzionale dai sanitari.

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2025, alla 22ª edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra, la Società Italiana degli Autori ed Editori celebra Dario Argento. Il Maestro dell’horror riceverà il Premio alla Carriera Andrea Purgatori, già assegnato a Alice Rohrwacher, Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino.

Il riconoscimento sarà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò. Poche ore prima, alle 15:00, Argento visiterà la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema, curata da Luca Siano e organizzata dall’Archivio Sandro Simeoni in collaborazione con Giornate degli Autori, Isola Edipo e Ferrara La Città del Cinema. Tra i manifesti originali esposti, spicca quello di Profondo Rosso, esposto in occasione del cinquantesimo anniversario dall’uscita del cult horror.

