Daspo del Questore a un tifoso del Modica calcio

L’uomo non potrà accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.
di Redazione
Modica – La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento del D.A.SPO. ad un tifoso del Modica Calcio.
Tale provvedimento è stato emesso dal Questore di Ragusa dopo un’articolata attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Divisione Polizia Anticrimine.
Il tifoso, durante un incontro di calcio disputatosi presso lo stadio comunale “Pietro Scollo” di Modica, valevole per il campionato di Serie D girone I della stagione 2026/2027, si rendeva autore di atti di violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale tentando di turbare la regolarità del servizio di ordine pubblico.
L’uomo non potrà accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno.
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