Data alle fiamme la villa comunale di Vittoria

Vittoria -La scorsa notte alla Villa Comunale di Vittoria un incendio ha rischiato di causare danni ingenti. Solo il rapido intervento delle squadre di emergenza ha permesso di circoscrivere il rogo. L’allarme è stato dato dal custode della struttura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Ragusa, considerato che il personale di Vittoria era già impegnato in un’altra delicata operazione. In supporto ai pompieri sono intervenuti anche gli operatori della Protezione civile e gli agenti della Polizia locale, che hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione dell’emergenza.

Grazie al coordinamento tra le diverse forze in campo, le fiamme sono state domate in tempi brevi, scongiurando la propagazione del fuoco.

Non vi sono subbi sull’origine dolosa del rogo.

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