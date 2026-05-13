Davide Simone Cavallo al Tg1: “Voglio credere che siano pentiti”. VIDEO

Ragusa – La testimonianza di Davide Simone Cavallo, lo studente ragusano 22enne che studia alla Bocconi di Milano, continua a scuotere l’Italia. Dopo l’aggressione subita a Milano in ottobre, quando un gruppo di giovani lo colpì con una coltellata per una banconota da 50 euro lasciandolo paralizzato dalla vita in giù, il giovane studente è tornato a parlare al Tg1, raccontando il dolore, la fatica quotidiana e soprattutto il percorso interiore che lo ha portato a scegliere il perdono come forma di resistenza.

Nel suo intervento, Davide ha ripercorso i momenti più duri della riabilitazione, le giornate in cui anche i gesti più semplici sembravano impossibili e la vita appariva improvvisamente spezzata. Ma ha raccontato anche la forza che ha trovato nella sua famiglia, negli amici e nella determinazione a non lasciarsi definire dalla violenza subita. Parlando dei suoi aggressori, ha pronunciato parole che hanno colpito l’opinione pubblica per la loro lucidità e umanità: «Voglio credere che siano pentiti» e, con ancora più forza, «Mi rifiuto di credere che l’umanità sia questa». Non un’assoluzione, non una rimozione del male, ma la volontà di non restare prigioniero dell’odio.

Davide ha spiegato come il perdono sia diventato per lui un modo per non cedere alla rabbia, per non permettere che l’atto di violenza continui a condizionare la sua identità. Una scelta che non cancella il dolore, né la lunga battaglia che ancora lo attende, ma che gli consente di guardare avanti con una forza che sorprende chi lo ascolta. La sua storia, raccontata con voce pacata e sguardo fermo, è diventata un simbolo di resilienza in un Paese che spesso fatica a trovare parole di speranza di fronte alla brutalità.

Nel servizio del Tg1, Davide ha parlato anche del futuro, dei suoi studi, dei progetti che non vuole abbandonare e della consapevolezza che la sua vita è cambiata per sempre, ma non è finita. La sua testimonianza è un invito a riflettere sul valore della dignità umana, sulla responsabilità collettiva e sulla necessità di non lasciarsi trascinare dalla spirale della violenza.

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