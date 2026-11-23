Erano i pm nisseni ad accusarlo di depistaggio sulla strage di via D'Amelio.

È indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, una delle due buste sequestrate nella casa di Montiano, nella Maremma del Grossetano, dove l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro si è tolto la vita.

L’altra busta è destinata “a chi vorrà pubblicarla”, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, aggiungendo che a conoscere il contenuto delle due lettere sono i magistrati di Firenze che stanno ricostruendo le ultime ore prima che De Gennaro si sparasse un colpo alla testa con la sua pistola, nella dependance della sua abitazione.

Il quotidiano rileva che “quelle lettere potranno avere un effetto dirompente sull’inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano De Gennaro di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e per questo volevano arrestarlo”. De Gennaro prima di uccidersi avrebbe sparato nel giardino della sua abitazione un colpo di prova per accertarsi del buon funzionamento dell’arma utilizzata per farla finita.

Il suo corpo è stato trovato riverso su una poltrona, secondo le ricostruzioni da parte degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Prima di spararsi con la pistola regolarmente detenuta, De Gennaro ha telefonato alla moglie. E’ stata lei a far scattare le ricerche.

Gli investigatori stanno sviluppando indagini anche sulla luce accesa notata verso le 21.30 dal vicino di casa, un ristoratore della zona. Lampada che altri potrebbero aver visto nella notte e al mattino presto sempre accesa.

La pistola usata è una semiautomatica, una delle armi, circa una ventina, che gli investigatori hanno trovato nella casa di campagna, tutte regolarmente detenute dall’ex capo della polizia.

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