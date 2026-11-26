Grosseto – Assieme ai suoi uomini della scorta per sei minuti all’interno della villa, poi dodici ore da solo a meditare e fronteggiare l’angoscia con la penna.ì

Le ultime amare parole su carta di Gianni De Gennaro nella notte tra il 20 e il 21 novembre sono state scritte per Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che indagava su di lui per l’indagine sui depistaggi nella strage di via D’Amelio.

Un documento finito agli atti dei pm degli uffici di Grosseto, così come le lettere scritte per i familiari già quattro giorni prima, e quel testamento pubblico che invece potrebbe presto essere diffuso. Il lascito dell’ex capo della polizia alla stampa – quello da lui indicato con la dicitura ‘per chi vorrà pubblicarlo’ – potrebbe essere reso noto integralmente la prossima settimana dopo lo svolgimento dei funerali. Il documento potrebbe essere dissequestrato nei prossimi giorni a seguito degli accertamenti irripetibili come le impronte e i rilievi del dna, per i quali a breve potrebbe essere conferito l’incarico.

A chiedere ai magistrati grossetani di poter ottenere e pubblicare quella sorta di ‘testamento’, in cui lui sottolinea di essere “un uomo dello Stato”, è anche una parte della politica: “Dateci quella lettera. Un uomo indagato, e mai giudicato, ha voluto affidare la propria difesa a uno scritto pubblico ha diritto che quello scritto venga letto per intero. Comprendiamo le esigenze degli accertamenti in corso, ma la perizia calligrafica ha già stabilito che quelle lettere le ha scritte lui”, dicono i Radicali chiedendo di “rendere disponibile il testo integrale della lettera destinata alla pubblicazione, nel rispetto della volontà del suo autore e d’intesa con la famiglia”.

Con il passare delle ore emergono nuovi tasselli sull’ultima giornata di De Gennaro: giunto nella sua tenuta agricola in Toscana alle 17.20 di venerdì si è intrattenuto con i suoi due uomini della scorta per sei minuti, prima di congedarli, spiegando che sarebbe rimasto da solo nel week end, per poi rientrare tra la domenica e il lunedì successivo. Secondo una prima ipotesi e in attesa delle risultanze autoptiche, sarebbe rimasto da solo per circa 12 ore. Con sé, oltre alle lettere già scritte ai familiari, aveva portato le memorie difensive da studiare dopo essere stato per un’intera mattinata a studiare le carte assieme al professore Franco Coppi, il suo legale, con il quale stavano pianificando la sua difesa di fronte ai magistrati.

Dal pomeriggio fino all’alba è restato a scrivere e ha sentito la moglie come sempre, ma aveva già programmato tutto, forse anche la lettera scritta proprio prima del suicidio con l’atto d’accusa nei confronti di De Luca e la frase diretta a lui: “La mafia non era riuscita ad arrivare dove è arrivato lei”. Infine il primo sparo a vuoto, in giardino: un colpo che si è perso nonostante il silenzio tra i casolari della maremma, sulle colline tra Montiano e Fonteblanda nel periodo della stagione di caccia. Poi la pistola alla tempia e l’ultimo colpo prima di accasciarsi sul divano con la pistola ancora in mano: è così che il suo custode lo ha visto affacciandosi dalla finestra dopo aver bussato invano alla porta.

L’autopsia di venerdì prossimo – all’istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze – chiarirà le tempistiche ancora approssimative sulla sua morte, in attesa del conferimento degli incarichi che verranno affidati dalla Procura di Grosseto nelle prossime ore: gli inquirenti formuleranno i quesiti per i medici legali – Beatrice Defraia e Andrea Paterna – che venerdì pomeriggio procederanno con l’esame autoptico. Da capire se verrà chiesto anche di effettuare gli eventuali prelievi tossicologici. Anche i legali di Gianni De Gennaro potrebbero nominare un consulente in vista dell’esame. Secondo la previsioni, i funerali invece potrebbero svolgersi lunedì prossimo. A parte i familiari, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Pisani non ci sono ancora altre conferme ufficiali. Ma tra le probabili presenze, c’è quella del capo dello Stato Sergio Mattarella tra coloro che, nella chiesa romana di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, siederanno tra le panche di fronte alla bara di De Gennaro, il quale fino alla fine si è definito “uomo dello Stato”.

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