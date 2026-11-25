Viterbo – Totuccio Contorno, ex collaboratore di giustizia ed ex esponente di Cosa nostra, sarebbe stato trasferito dalla casa in cui abitava da anni a Nepi, in provincia di Viterbo. La decisione sarebbe stata presa per proteggerlo, dopo che il suo nome è tornato al centro delle cronache in seguito all’indagine della Procura di Caltanissetta che riguarda l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Contorno aveva scelto da tempo di vivere lontano dalla Sicilia, mantenendo riservato il luogo in cui si era stabilito. Pur non facendo più parte del programma di protezione riservato ai collaboratori di giustizia, aveva continuato a risiedere nella località della Tuscia per diversi anni.

La sua posizione è però tornata sotto i riflettori con l’apertura dell’inchiesta sui presunti rapporti che avrebbe intrattenuto con De Gennaro anche in epoca recente.

La perquisizione e il trasferimento da Nepi

A far emergere l’indirizzo dell’ex pentito sarebbero stati gli atti dell’indagine condotta dai magistrati di Caltanissetta. Nell’ambito degli accertamenti, la Procura avrebbe disposto una perquisizione nella sua abitazione, eseguita il 12 novembre scorso. L’intervento sarebbe stato confermato anche dal legale di Contorno.

La diffusione del luogo in cui viveva avrebbe fatto scattare nuove preoccupazioni per la sua incolumità, considerando il ruolo che potrebbe avere nella ricostruzione dei fatti al vaglio degli investigatori.

La notizia del suo allontanamento è stata raccontata dal cugino Gaetano Grado, anche lui con un passato nella criminalità organizzata e successivamente diventato collaboratore di giustizia. Intervenendo alla trasmissione televisiva Lo Stato delle cose, Grado ha spiegato di aver cercato di contattare Contorno nei giorni scorsi. Non riuscendo a parlare direttamente con lui, si sarebbe rivolto alla moglie, dalla quale avrebbe appreso che il parente era stato trasferito dai suoi «angeli custodi», un riferimento agli operatori del Servizio di protezione.

I sospetti sui rapporti tra l’ex pentito e De Gennaro

Uno degli aspetti più delicati dell’indagine riguarda i presunti contatti tra Contorno e Gianni De Gennaro. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se tra i due sia esistito un rapporto durato per diversi decenni e se l’ex collaboratore di giustizia abbia ricevuto assistenza e sostegno attraverso un collaboratore dell’allora dirigente della Polizia.

Secondo l’ipotesi della Procura, queste attenzioni sarebbero state finalizzate a evitare che Contorno raccontasse quanto sapeva su alcuni episodi avvenuti nel 1989.

L’ex pentito sarebbe stato inoltre chiamato a riferire su circostanze che potrebbero contribuire a fare luce su una vicenda particolarmente complessa. Le ipotesi investigative dovranno comunque trovare conferma attraverso gli accertamenti giudiziari.

Il ritorno in Sicilia nel 1989 e gli omicidi di mafia

Una parte importante dell’inchiesta riguarda il rientro di Contorno in Sicilia nel 1989. In quel periodo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ex mafioso sarebbe tornato nell’isola per regolare alcuni conti con esponenti dell’organizzazione criminale, arrivando a compiere numerosi omicidi.

La Procura ipotizza che in questa attività possa aver ricevuto una forma di sostegno da parte di alcuni esponenti dei vertici della Polizia, tra i quali viene indicato anche De Gennaro.

L’obiettivo, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato quello di sfruttare le conoscenze e le informazioni di Contorno per individuare Totò Riina e arrivare alla cattura del capo di Cosa nostra.

Si tratta di una ricostruzione investigativa che punta a chiarire eventuali collegamenti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata in una fase particolarmente delicata della storia italiana.

L’incontro nella tenuta di Montiano

Tra gli elementi contenuti negli atti della Procura ci sarebbe anche il riferimento a un incontro tra Contorno e De Gennaro avvenuto nella proprietà di Montiano.

Il particolare assume un significato ulteriore perché proprio in quella tenuta l’ex capo della Polizia si è tolto la vita sabato scorso.

Dopo la morte di De Gennaro, la testimonianza di Contorno potrebbe assumere un’importanza ancora maggiore per gli investigatori, impegnati a ricostruire i rapporti tra i protagonisti della vicenda e a verificare le circostanze emerse nel corso delle indagini.

Il trasferimento dell’ex collaboratore di giustizia da Nepi sarebbe dunque legato alla necessità di garantirgli maggiore protezione, soprattutto dopo che il luogo in cui viveva è diventato noto attraverso gli atti giudiziari. Per il momento non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulla sua nuova destinazione.

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