Delia Buglisi e Roberta Scandurra, entrambe catanesi, in finale a X Factor

Catania – La finale di X Factor 2025 vedrà in gara due artiste provenienti dalla provincia di Catania: Roberta Scandurra, in arte Rob, e Delia Buglisi. L’ultimo atto del talent musicale si svolgerà giovedì 4 dicembre in piazza del Plebiscito, a Napoli.

Roberta Scandurra, nota come Rob, 20 anni, originaria di Trecastagni, ha ottenuto il pass per la finale interpretando Decode dei Paramore. Fa parte del team di Paola Iezzi e punta a portare sul palco la sua energia e il suo stile pop-punk. Delia Buglisi, 25 anni, di Catania, laureata al Conservatorio e spesso interprete in dialetto siciliano, ha superato la semifinale proponendo I pirati a Palermu nella versione di Rosa Balistreri e Sei bellissima di Loredana Bertè. Delia è seguita da Jake La Furia e punta a valorizzare le proprie radici musicali attraverso il folk e il cantautorato.

Completano il quadro dei finalisti due cantanti uomini. PierC, al secolo Piercesare Fagioli, 24 anni, di Casale Monferrato ma residente a Milano, ha studiato pianoforte e teoria musicale al Conservatorio di Torino. In semifinale si è esibito con All I Ask di Adele nella manche orchestrale e Bohemian Rhapsody dei Queen nella manche classica, ed è parte della squadra di Francesco Gabbani. Damiano Caddeo, conosciuto come eroCaddeo, 27 anni, di Cagliari ma residente a Torino, ha portato sul palco Viva La Vida dei Coldplay nella manche orchestrale e Vedrai, vedrai di Luigi Tenco nella manche classica, ed è seguito da Achille Lauro.

