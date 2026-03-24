Delmastro si dimette, ‘ma non ho fatto niente di scorretto’. Via anche la Bartolozzi

Colloquio negli uffici a via Arenula, con lui anche il capo di gabinetto Bartolozzi
di Redazione
Roma -“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.
Delmastro, insieme con il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è stato poco prima a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula.
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Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. È in bilico la ministra del Turismo, Daniela Santanché che sta provando a resistere. La decisione presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia.
«Questioni di opportunità politica», spiegano fonti di Fratelli d’Italia. Bartolozzi era al centro di un polverone per aver detto durante un’intervista alla tv siciliana Telecolor: «Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione». Infine Delmastro. Il sottosegretario è, da giorni, al centro del caso della «Bisteccheria d’Italia», di cui è stato socio con la figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni del clan guidato Michele Senese, soprannominato ‘o pazzo. La ministra è finita sotto inchiesta per gli affari e i debiti della sua società Visibilia e per la cassintegrazione chiesta durante il Covid. In queste ore sono in corso contatti per farle lasciare l’incarico.
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