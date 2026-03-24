Delmastro si dimette, ‘ma non ho fatto niente di scorretto’. Via anche la Bartolozzi

Delmastro, insieme con il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è stato poco prima a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula.

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Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. È in bilico la ministra del Turismo, Daniela Santanché che sta provando a resistere. La decisione presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia.

«Questioni di opportunità politica», spiegano fonti di Fratelli d’Italia. Bartolozzi era al centro di un polverone per aver detto durante un’intervista alla tv siciliana Telecolor: «Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione». Infine Delmastro. Il sottosegretario è, da giorni, al centro del caso della «Bisteccheria d’Italia», di cui è stato socio con la figlia diciottenne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di carcere per intestazione fittizia di beni del clan guidato Michele Senese, soprannominato ‘o pazzo. La ministra è finita sotto inchiesta per gli affari e i debiti della sua società Visibilia e per la cassintegrazione chiesta durante il Covid. In queste ore sono in corso contatti per farle lasciare l’incarico.