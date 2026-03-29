Demolito il ponte sulla costruenda Ragusa-Catania in territorio di Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi – Il traffico sulla Strada Statale 514 è tornato regolare dopo una notte di lavori serrati che hanno portato alla demolizione del ponte nel territorio di Chiaramonte Gulfi, un intervento necessario per proseguire il grande cantiere dell’autostrada Ragusa–Catania. I lavori sono della Webuild. La demolizione del cavalcavia al km 12,619 della 514 rientra infatti nelle attività previste dal Lotto 1 dell’ammodernamento dell’itinerario Ragusa–Catania, un’opera strategica per la mobilità del Sud-Est siciliano e attesa da decenni. La chiusura temporanea del tratto, avvenuta tra il km 12 e il km 18,600, aveva comportato la deviazione del traffico sulle provinciali SP5, SP30 e SP7, ma la pianificazione notturna dei lavori ha ridotto al minimo i disagi per automobilisti e pendolari. Con la demolizione completata, si apre ora la fase successiva: la ricostruzione del ponte, parte integrante del nuovo tracciato autostradale che collegherà Ragusa a Catania con standard moderni e tempi di percorrenza ridotti.

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