Denise Ruggeri, chi era la turista italiana morta nello scontro tra navi sul Nilo

Insegnante dell'Aquila, era in vacanza con il marito
di Redazione
Luxor – La donna deceduta stasera Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri e aveva 47 anni. Lo si apprende da fonti egiziane. La donna, che viaggiava con il marito, sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo. Denise era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia dell’Aquila. La donna insegnava in una scuola di Pizzoli, sempre nell’Aquilano.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, erano da poco passate le 19 ora locale, quando la nave Royal Beau Rivage, a bordo della quale viaggiavano decine di italiani, ha urtato il battello a circa 30 chilometri dalla nota località egiziana.
Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L’incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia. Ad aprile invece sei persone persero la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto. Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l’intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.
