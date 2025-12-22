Denise Ruggeri, chi era la turista italiana morta nello scontro tra navi sul Nilo

Lo speronamento ha causato la distruzione di quattro cabine della Royal. I funzionari del consolato d’Italia si sono messi immediatamente in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. L’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, ha confermato la dinamica dell’incidente, precisando che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani, sarebbero tutti in salvo.

Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L’incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia. Ad aprile invece sei persone persero la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto. Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l’intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.