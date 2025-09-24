Denunciata una 40enne ragusana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Ragusa – I carabinieri di Ragusa hanno denunciato una 40enne ragusana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dagli accertamenti effettuati nel centro storico ibleo a seguito delle incessanti attività preventive promosse dall’Arma, è stato possibile approfondire la situazione catastale di un’abitazione presso la quale dimorava da tempo un extracomunitario di nazionalità algerina.

Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che l’occupante fosse irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, senza la possibilità di ottenere un contratto di affitto. La proprietaria dell’immobile è stata identificata, ma non ha potuto fornire alcun tipo di documentazione, né tantomeno giustificare la presenza dell’extracomunitario, se non per meri accordi verbali sul pagamento della quota di affitto.

Per tali motivi la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Testo Unico dell’Immigrazione, che vieta di fornire in locazione un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula del contratto, con il fine di trarne un ingiusto profitto.

© Riproduzione riservata