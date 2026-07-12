Denunciato l’albanese proprietario dei due pitbull aggressivi a Pedalino

Comiso –

È stato denunciato a piede libero e andrà a processo l’albanese proprietario dei cani che domenica scorsa hanno aggredito un agricoltore nella frazione comisana di

Pedalino. Due pittbull, di proprietà dell’albanese, hanno scavalcato la recinzione

del terreno dove erano custoditi e hanno aggredito l’agricoltore che lavorava

in un appezzamento poco distante.

La vittima, che ha 62 anni e vive a Pedalino, ha subito numerose ferite alle

braccia e alle gambe, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì scorso,

ma dovrà subire altri interventi per ridurre le gravi ferite e ricostruire i tessuti.

La prognosi, per lui, è di 30 giorni, ma è destinata ad allungarsi a causa delle

gravi ferite e degli interventi necessari nei prossimi mesi.

Il proprietario dei due pittbull, un albanese, dovrà rispondere di lesioni

personali aggravate e di omessa custodia di animali. I due animali sono stati

esaminati e presi in consegna dai veterinari dell’Asp di Ragusa. Sono stati

posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e affidati in custodia

temporanea allo stesso proprietario, con una serie di prescrizioni per la sicurezza.

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