Denunciato l’albanese proprietario dei due pitbull aggressivi a Pedalino

di Redazione
Comiso –
È stato denunciato a piede libero e andrà a processo l’albanese proprietario dei cani che domenica scorsa hanno aggredito un agricoltore nella frazione comisana di
Pedalino. Due pittbull, di proprietà dell’albanese, hanno scavalcato la recinzione
del terreno dove erano custoditi e hanno aggredito l’agricoltore che lavorava
in un appezzamento poco distante.
La vittima, che ha 62 anni e vive a Pedalino, ha subito numerose ferite alle
braccia e alle gambe, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì scorso,
ma dovrà subire altri interventi per ridurre le gravi ferite e ricostruire i tessuti.
La prognosi, per lui, è di 30 giorni, ma è destinata ad allungarsi a causa delle
gravi ferite e degli interventi necessari nei prossimi mesi.
Il proprietario dei due pittbull, un albanese, dovrà rispondere di lesioni
personali aggravate e di omessa custodia di animali. I due animali sono stati
esaminati e presi in consegna dai veterinari dell’Asp di Ragusa. Sono stati
posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e affidati in custodia
temporanea allo stesso proprietario, con una serie di prescrizioni per la sicurezza.
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