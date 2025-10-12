Deva Cassel a Scicli

La nuova Claudia Cardinale gattopardiana
di Redazione
Scicli – Deva Cassel (Roma, 2004) è stata in vacanza a Scicli nei giorni scorsi. L’attrice e modella figlia di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel è legata a Scicli da ragioni affettive. Il suo fidanzato, Saul Nanni, trascorre lunghi periodi di vacanza nella cittadina barocca.
Potrebbe interessarti anche...
Oltre ai ruoli di brand ambassador per case di moda, la giovane Cassel è apprezzata come attrice.
Nella miniserie televisiva Netflix Il Gattopardo Deva interpreta il ruolo di Angelica Sedara. Nel lungometraggio del 1963 diretto da Luchino Visconti Angelica era interpretata da Claudia Cardinale.
© Riproduzione riservata