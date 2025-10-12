Deva Cassel a Scicli

Scicli – Deva Cassel (Roma, 2004) è stata in vacanza a Scicli nei giorni scorsi. L’attrice e modella figlia di Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel è legata a Scicli da ragioni affettive. Il suo fidanzato, Saul Nanni, trascorre lunghi periodi di vacanza nella cittadina barocca.

Oltre ai ruoli di brand ambassador per case di moda, la giovane Cassel è apprezzata come attrice.

Nella miniserie televisiva Netflix Il Gattopardo Deva interpreta il ruolo di Angelica Sedara. Nel lungometraggio del 1963 diretto da Luchino Visconti Angelica era interpretata da Claudia Cardinale.

