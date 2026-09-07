Di Battista è sedato. «Potrebbe stare a Cuba altre 4 settimane»: l’operazione è riuscita

L’Avana – L’intervento è ormai alle spalle, ma per Alessandro Di Battista si chiede prudenza. E discrezione. Si attende di capire come l’attivista risponderà all’operazione chirurgica e la valutazione potrebbe avere tempi non immediati. Saltato il viaggio che l’avrebbe dovuto riportare in aeroambulanza da L’Avana a Roma, il rientro è tutto da riprogrammare: potrebbero volerci giorni o settimane.

I monitoraggi e le informazioni

Di Battista è stato sedato e rimarrà in questa condizione almeno per un paio di giorni. Il leader di Schierarsi è ricoverato in terapia intensiva. «Noi aspettiamo l’evolversi degli eventi. Vediamo cosa accadrà al termine del periodo di sedazione», precisa – al Corriere – chi conosce bene l’ex stellato. E spiega: «Certo, siamo in ansia, come è naturale che sia: vorremmo tutti avere più informazioni e soprattutto la certezza che Alessandro si possa riprendere. Per ora, però, facciamo un passo alla volta. Il primo è augurarsi che l’operazione abbia dato i suoi frutti».

Secondo quanto trapela, alcuni parametri di Di Battista monitorati in queste ultime ore sembrano avere valori nella norma. Indiscrezioni che vengono accolte con prudente ottimismo nell’inner circle dei dibattistiani. «Nessuna fuga in avanti, però: invitiamo tutti alla cautela. Si tratta di una fase delicata», sostengono fonti vicine all’ex stellato. E, come ha già fatto l’associazione Schierarsi nei momenti in cui è stato annunciato il rinvio del rientro in Italia dell’ex parlamentare, c’è un invito alla massima discrezione e al rispetto della privacy dell’ex deputato.

Amici e fedelissimi, in queste ore, fanno quadrato proprio per stoppare ricostruzioni che in qualche modo violini i diritti dell’ex M5S. «Parlare di ciò che accadrà nelle prossime settimane è prematuro», si affrettano a dire persone vicine a Di Battista. E in effetti, anche chi prova a ipotizzare le date di un possibile ritorno in Italia, si tiene un margine abbastanza largo. «Potrebbe stare a Cuba altre quattro settimane, fino a 30 giorni dopo l’operazione», spiegano i ben informati. «Sarà lunga l’attesa», rimarcano.

Cosa era successo

L’attivista e reporter – era a Cuba per un reportage per il Fatto – si trova da una settimana all’«Hermanos Ameijeiras» di L’Avana dove è stato trasportato dopo un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara, in seguito a forti dolori alla testa. Da allora, sulle sue condizioni circolano molte voci, ma poche informazioni certe. Nei giorni scorsi nella capitale cubana erano arrivati la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia e due medici dell’ospedale Gemelli – un neurochirurgo e un rianimatore – per collaborare con l’equipe medica cubana al suo caso. Era subito volato a L’Avana anche il presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, il quale ha fatto rientro in Italia dopo qualche giorno. Alessandro sarebbe dovuto partire venerdì e arrivare sabato nella Capitale per essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Ma, alla fine, i piani sono saltati a causa di un peggioramento delle condizioni di salute: dopo una rivalutazione medica si è innescata la retromarcia e si è scelto di operarlo subito a Cuba. Al momento l’ex parlamentare si troverebbe sempre all’«Hermanos Ameijeiras». Dal momento del malore, il caso ha destato molto clamore in Italia, dove politici di diversi schieramenti hanno manifestato solidarietà e vicinanza all’ex pentastellato, che nei primi giorni del suo ricovero ha avuto contatti telefonici anche con la premier Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Aveva suscitato polemiche la possibilità che gli era stata offerta di utilizzare un volo di stato sanitario per rientro a Roma. Offerta peraltro declinata dal diretto interessato. Lo stesso Di Battista aveva dovuto precisare sui social che costi del viaggio in aeroambulanza – poi saltato – sarebbero stati coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza.

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