Di notte smontava e invertiva i segnali stradali

Alcamo, Trapani – I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo per rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari erano alla ricerca di chi, durante la notte, smontava e rimontava, invertendoli, i segnali stradali, creando confusione negli automobilisti.

Durante un turno notturno l’uomo è stato sorpreso, tra viale Europa e piazza Vittime attentato di Nassirya, mentre sostituiva un segnale di Stop con un altro precedentemente smontato in un altro incrocio raffigurante il “dare precedenza”. Aveva con sé una scala e l’attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio della cartellonistica.