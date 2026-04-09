Dichiarata la morte cerebrale del dodicenne risucchiato dall’idromassaggio

Rimini – Si spengono le speranze per il ragazzino di 12 anni rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nella mattinata del giorno di Pasqua nella vasca della spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli nel Riminese. Ne è stata dichiarata la morte cerebrale È stata quindi avviata la procedura del caso che, nelle prossime ore, porterà a staccare i macchinari dai quali dipende il 12enne.

Il 12enne era rimasto bloccato con una gamba risucchiata dal bocchettone mentre era attiva la funzione idromassaggio. Si era immerso nella vasca, profonda poco più di un metro e non era più riuscito a riemergere, stando a quanto riferito, per quasi cinque minuti.

Era stato necessario che il personale spegnesse l’impianto per soccorrerlo e portarlo successivamente in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri di Novafeltria coordinati dalla Procura di Rimini che aveva aperto un fascicolo per lesioni gravissime che sarà aggravato in omicidio colposo.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 10.30 di domenica 5 aprile. Il 12enne era in vacanza con la famiglia allargata, i genitori e gli zii. Erano arrivati da San Benedetto del Tronto nell’Ascolano all’inizio del fine settimana per trascorrere i giorni di festa nell’entroterra romagnolo.

A metà mattina avevano deciso di concedersi qualche ora di relax nella zona spa dell’hotel in cui soggiornavano. Sono entrati tutti nella vasca, poco profonda: all’improvviso il ragazzino era sparito dalla vista dei familiari.

Erano stati momenti drammatici per i presenti. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118. Sono state necessarie più manovre dei sanitari affinché il cuore del 12enne ricominciasse a battere.

Le condizioni sono apparse subito gravissime, tali da spingere il personale sanitario ad allertare l’elisoccorso e trasportare il bambino all’ospedale Infermi di Rimini I carabinieri hanno sentito una decina di testimoni, tra i familiari e il personale dell’albergo.

La vasca della struttura e l’area circostante è stata sequestrata e le indagini in corso da oramai quattro giorni proseguiranno ancora: sul caso la Procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo cambiando l’ipotesi di reato che inizialmente era di lesioni gravissime contro ignoti.

Lo Spresal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro garantito da Ausl hanno consegnato una relazione sullo stato dell’impianto. Si cercano irregolarità sulla conformazione dei bocchettoni, in particolare sulla presenza delle griglie a protezione dei dispositivi.

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