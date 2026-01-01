Dieta detox dopo le feste. Come perdere peso dopo le cene natalizie

Se durante le feste abbiamo esagerato a tavola, trascurando anche l’attività fisica e la nostra alimentazione, non dobbiamo avere paura di non riuscire più a rimetterci in forma. Iniziare una dieta dopo le feste si può: l’importante è riuscire a riprendere in maniera graduale le proprie abitudini, senza rinunce aggressive, ma soprattutto senza digiuni.

Un esempio? Un’alimentazione a base di frutta (es. ananas, limone), verdura (in particolare broccoli, asparagi, sedano, peperoncino), ma anche zenzero, tè verde, e cioccolato fondente, permette di accelerare il nostro metabolismo in modo da spingere a consumare più calorie nel corso della giornata. Non esiste un alimento miracoloso, ma un insieme di alimenti che uniti sono in grado di non appesantirci, ma di nutrirci con gusto.

I consigli per la dieta disintossicante

“Dal punto di vista nutrizionale, per depurarci dopo un pasto abbondante e anche poco bilanciato, non devono mai mancare almeno 2 litri di liquidi (acqua, tisane senza zucchero) giornaliere, che aiutano l’organismo a liberarsi dalle scorie accumulate e a favorire la diuresi.

Per rimettersi in forma e ricominciare la propria normale routine alimentare, innanzitutto bisogna dimenticarsi la parola digiuno: saltare i pasti, per compensare il fatto di aver esagerato con le calorie durante le feste, comporta il rischio di un aumento della fame e di un rallentamento del metabolismo, che va in modalità risparmio energetico.

Un’altra raccomandazione importante è mangiare piano, con calma, almeno fino a 20 minuti, con bocconi piccoli e una buona masticazione per una maggiore sazietà. Evitare le diete fai-da-te improvvisate: meglio affidarsi a un nutrizionista competente.

Cosa mangiare post abbuffata: colazione detox

I pasti vanno consumati tutti, a partire dalla prima colazione, importante perché fornisce almeno il 20% delle calorie giornaliere. Un esempio di colazione tipo post abbuffata potrebbe essere una tazza di caffè di cicoria, ottimo per depurare il fegato che è l’organo più colpito dal sovraccarico, ad esempio, di alcol ed eccessi vari, insieme a cereali integrali, yogurt o kefir (preziose fonti di calcio e probiotici) e frutta fresca. Ottimo alternare il caffè con tisane allo zenzero o quelle detox come ai semi di finocchio, tarassaco, betulla o ortica, o tè deteinato, sempre senza zucchero. Le tisane, inoltre, sono ottime anche da consumare durante l’arco della giornata perché integrano liquidi e possono essere associate agli spuntini.

Non dimentichiamo gli spuntini da consumare poco e spesso nell’arco della giornata come, ad esempio:

qualche galletta di riso integrale ;

; frutta fresca ;

; yogurt magro ;

; verdura cruda da sgranocchiare (es. carote, sedano);

da sgranocchiare (es. carote, sedano); frutta secca.

Gli alimenti da preferire

Per massimizzare i risultati nei giorni successivi alle feste, è utile preferire alcune tipologie di alimenti che fungono da dieta detox, senza rinunciare al gusto. Tra questi:

pesce azzurro : come sgombro, sarde, ma anche salmone fresco, che contengono acidi grassi polinsaturi buoni;

: come sgombro, sarde, ma anche salmone fresco, che contengono acidi grassi polinsaturi buoni; legumi: ottimi perché contengono moltissime fibre, vitamine e sali minerali, e danno un discreto senso di sazietà. Sono un’ottima fonte di proteine vegetali;

ottimi perché contengono moltissime fibre, vitamine e sali minerali, e danno un discreto senso di sazietà. Sono un’ottima fonte di proteine vegetali; frutta e verdura di stagione: svolgono un’azione depurativa su fegato e intestino;

svolgono un’azione depurativa su fegato e intestino; alimenti ricchi di potassio: come i già citati legumi, la frutta secca , le patate , le banane , l ’avocado , in grado di fronteggiare la ritenzione idrica;

come i già citati legumi, la , le , le , l , in grado di fronteggiare la ritenzione idrica; uova: da consumare 1-2 volte a settimana per il contenuto di vitamina B12.

Tra i legumi, le lenticchie si possono assolutamente consumare come secondo piatto: sono ricche di ferro, vitamina B, fibre, ma anche di antiossidanti. Anche i ceci si possono consumare come secondo piatto sia interi, sia come hummus (salsa a base di ceci e sesamo).

Le zuppe e i passati di verdura rappresentano delle alternative validissime per introdurre le verdure, i cereali integrali con legumi sempre nell’ambito di un regime alimentare detox e depurativo; anche il minestrone, con patate, legumi e verdure, si può considerare come piatto unico.

Per quanto riguarda i cereali integrali come il riso integrale, il farro e l’orzo sono molto ricchi di vitamine, ferro, magnesio; sono molto sazianti e aiutano a ripulire l’organismo e depurarlo grazie all’alto contenuto di fibre. Solo chi soffre di intestino irritabile, gonfiore o reflusso gastrico, deve comunque stare attento alle fibre di farine integrali e ai legumi.

Per quanto riguarda i condimenti, meglio limitare l’utilizzo del sale, perché il sodio può provocare, a lungo termine, problemi cardiovascolari, ipertensione e ovviamente la ritenzione di liquidi. Prediligere il sale iodato, tenendo sempre d’occhio le quantità.

Per insaporire i cibi, ottime alternative sono le erbe aromatiche, le spezie, il limone, l’aceto di mele mentre come condimenti l’olio extravergine d’oliva è ideale.

Come metodi di cottura per le proprie pietanze meglio evitare le fritture, preferendo la cottura al forno o al cartoccio, alla griglia. Evitiamo di eliminare completamente i grassi, fondamentali per il nostro organismo.

Il cioccolato fondente non è da bandire totalmente però, se ogni tanto si avesse voglia di dolce senza esagerare, un pezzettino di fondente (80-85%) non contiene tanti zuccheri, ma ha una potente azione antiossidante. Ovviamente non bisogna abusarne! Ideale come porzione è 10-15 grammi al giorno.

Cosa evitare (temporaneamente): qualche consiglio utile

Quali sono i cibi che potrebbero farci cadere in tentazione durante il nostro periodo detox? Attenzione a non lasciarsi andare . Ecco a cosa stare attenti:

bevande gassate e zuccherate ;

; alcolici;

affettati, insaccati e formaggi (contengono molto sale e grassi saturi);

(contengono molto sale e grassi saturi); carne rossa ;

; sale (meglio utilizzare quello iodato);

(meglio utilizzare quello iodato); fritture ;

; alimenti processati e conservati;

dolci.

L’importanza dell’attività fisica

Non dimentichiamo, al netto di tutto, di aumentare e favorire l’attività motoria: camminare tutti i giorni almeno 30-40 minuti o fare degli esercizi a casa (2-3 volte a settimana) rappresentano, in associazione a un regime alimentare corretto, la soluzione migliore per tornare in forma.

