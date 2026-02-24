Attualità
|
24/02/2026 12:43

Diga di Santa Rosalia colma per le abbondanti piogge. Acqua riversata in mare per il troppo pieno

Venti milioni di metri cubi di acqua invasata

di Redazione

Meteo: Ragusa 15°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Venti milioni di metri cubi di acqua invasata. Un record dovuto ai cinquanta giorni di pioggia che in questo inverno dei record ha determinato la condizione di colmo anche per la diga di Santa Rosalia, che si trova nella stessa condizione di saturazione degli altri invasi siciliani.

Il muro di contenimento è stato collaudato e la capacità di invaso coincide con la quota autorizzata: 20 milioni di metri cubi.

Ma l’acqua in più (oltre un milione di metri cubi) invasata, non c’è stato modo di conservarla altrove. È stata sversata in mare attraverso il fiume Irminio.

© Riproduzione riservata

Consigliati