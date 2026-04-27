Dimore storiche, a Ragusa apre palazzo Sortino Trono

Ragusa – Domenica 24 maggio ADSI Sicilia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’occasione ADSI Sicilia aprirà ai visitatori alcune dimore storiche, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.

In provincia di Ragusa aprono: Villa Fegotto, Chiaramonte Gulfi, Palazzo Arezzo di Donnafugata, Ragusa, Palazzo Antoci, Ragusa, Palazzo Sortino Trono (visita solo per giorno 24 Maggio), Ragusa Ibla.

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