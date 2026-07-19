Diocesi di Noto, monsignore Rumeo ha disposto l’annuale valzer di parroci

Noto – Il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ha reso note le nuove nomine pastorali che riguardano alcuni presbiteri della Diocesi, ai quali il presule netino ha chiesto disponibilità per il servizio alle comunità parrocchiali che andranno a servire dal 1° settembre 2016, data in cui le nomine saranno esecutive.

Ecco i trasferimenti: sac. Antonello Abbate Cappellano presso l’Ospedale “N. Baglieri” di Modica (mantiene l’incarico di Parroco della chiesa Sacra Famiglia a Cozzo Rose (Rosolini) e rettore della chiesa San Domenico a Modica); sac. Alessandro Blandino, parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rosolini; sac. Sebastiano Boccaccio, vicario foraneo di Rosolini; sac. Giuseppe Canonico, parroco della chiesa SS. Crocifisso a Noto (mantiene l’incarico di direttore dell’ufficio di Pastorale scolastica e universitaria e Cerimoniere episcopale); sac. Salvatore Cerruto, cappellano del monastero delle benedettine del SS. Sacramento di Modica e coordinatore pastorale del “Centro di Spiritualità Salesiana Nino Baglieri”; sac. Jan Stanislav Krizan, parroco della chiesa Santa Maria Scala del Paradiso, a Noto (mantiene l’incarico di Direttore spirituale del Seminario Vescovile); sac. Davide Lutri, parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa SS. Salvatore a Jungi); sac. Luigi Maltese, cappellano presso gli Ospedali “G. Di Maria” di Avola e “R. Trigona” di Noto. (mantiene l’incarico di co-parroco a Sant’Isidoro Agricola in Noto (Testa dell’Acqua) e vicario parrocchiale di Santa Venera ad Avola; sac. Giuseppe Minardo, collaboratore presso la parrocchia Sacro Cuore di Modica (mantiene l’incarico di parroco della chiesa San Giuseppe a Modica (C. da Zappulla) e della chiesa Maria SS. Assunta a Marina di Modica, rettore della chiesa di S. Rita, in contrada Camardemi); sac. Giorgio Parisi, amministratore parrocchiale della chiesa parrocchiale San Gaetano a Portopalo di Capo Passero (mantiene l’incarico di Parroco della Chiesa Madre SS. Crocifisso a Pachino); sac. Franco Paternò, cappellano festivo del monastero delle visitandine di Rosolini (mantiene l’incarico di parroco di Sant’Andrea a Noto); sac. Andrea Pitrolo, sacerdote studente e vice direttore dell’ufficio per l’insegnamento della religione cattolica; sac. Alessandro Spatola, parroco della chiesa Santa Caterina da Siena a Rosolini.

© Riproduzione riservata